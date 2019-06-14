2019-06-14T13:13:10+03:00
Москва

Две пешеходные набережные появятся в районе ЗИЛа

Обе будут предназначены для пешеходных прогулок и отдыха у воды
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Вдоль Москвы-реки благоустроят две набережныеВдоль Москвы-реки благоустроят две набережные
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Две новые пешеходные набережные появятся вдоль Москвы-реки в районе ЗИЛа. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством столичного мэра Сергея Собянина.

Согласно плану проекта, первая набережная протянется вдоль существующей Симоновской набережной и далее до путей Московского центрального кольца. Вторую планируется обустроить от затона Новинки до проспекта Андропова. Обе набережные сделают пешеходными, они будут предназначены для прогулок и отдыха у воды.

«На заседании 13 июня 2019 года Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина приняла решение о подготовке проектов планировки двух пешеходных "нижних" набережных в районе ЗИЛ», - говорится в сообщении пресс-службы правительства столицы.

Напомним, благоустройство в районе бывшего завода ЗИЛ началось в этом году. Здесь уже ведется строительство моста через старое русло Москвы-реки и благоустраивается прилегающая территория, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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