2019-06-17T16:56:00+03:00
Общество

В Москве с Калужского шоссе сделают съезд к аэропорту «Остафьево»

Москомархитектура согласовала проект левоповоротного съезда
Елена АКИМОВА
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В Москве активно ведется строительство транспортных развязокВ Москве активно ведется строительство транспортных развязокФото: Александра КОРШУНОВА
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Москомархитектура утвердила проект левоповоротного съезда с Калужского шоссе на проектируемую дорогу МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт «Остафьево». Эта развязка позволит разгрузить всю территорию и ускорить трафик автомобилей.

В мэрии отметили, что в планах запустить данную дорогу к концу 2019 года, сейчас она находится в активной стадии строительства.

Новая развязка и транспортная ветка позволит не только сократить время до еще одного аэропорта, но и улучшим связь между несколькими поселениями ТиНАО.

Всего в рамках проекта будет построено 54 километра дорог, вместе с наземным покрытием сделают 10 мостов, эстакад и путепроводов, несколько наземных многоуровневых развязок, сообщает РИАМО.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве проведут частичную реконструкцию МКАДа. На участке от Каширского до Варшавского шоссе обновят развязку. Проект уже одобрен жителями на публичных слушаниях. Обновление МКАДа проводится в столице не первый год. Сначала переделали пробочные клеверные развязки на МКАДе. Теперь строят переходно-скоростные полосы, расширяют проезжую часть, реконструируют развязки на пересечении с магистральными и районными улицами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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