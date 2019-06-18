Московских водителей предупредили о проблемах на дороге из-за грозы

СЕГОДНЯ 16:52 2019-06-18T16:52:32+03:00

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В Московской области водителей предупредили, что стоит быть осмотрительнее на дорогах. На регион опустится гроза, сильный ветер и дождь, все это создаст условия для аварийности.

Сообщение с предупреждением распространило министерство транспорта области. Автомобилистов попросили быть более осмотрительными и внимательными, соблюдать правила дорожного движения, держать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров по торможению и перестроению.

Возможно ухудшение видимости, так что лучше без нужды не выезжать на дорогу.

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 15 метров в секунду. Кратковременные дожди с грозами сохранятся до позднего вечера, сообщает телеканал «360».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что погода в Москве на текущие выходные будет жаркая и без дождей. Показатели термометров должны достичь отметки плюс 28-29 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU