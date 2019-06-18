В Подмосковье мать-героиня родила четырнадцатого ребенка

СЕГОДНЯ 17:17 2019-06-18T17:17:04+03:00

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В подмосковной Балашихе мать-героиня родила четырнадцатого ребенка. 46-летняя Юлия призналась, что счастлива быть многодетной матерью, и не отрицает возможности, что позже в семье появится еще один малыш.

Юлия и ее супруг Роман проживают в Люберцах. Пара живет в четырехкомнатной квартире со всеми своими детьми за исключением старшего. 26-летний сын живет отдельно со своей семьей, у него самого уже трое малышей.

Мать-героиня рассказала, что ее четырнадцатые роды в отличие от всех предыдущих проходили тяжело. Врачи опасались, что может начаться кровотечение и приготовили операционную. Но все закончилось благополучно, и в минувший понедельник, счастливая Юлия вместе с дочкой отправились домой.

На вопрос журналистов, планирует ли семья еще детей, Юлия призналась, что детей с мужем они не планировали никогда.

«Мы детей никогда не планировали. Наша семья религиозная, еще в 1999 году мы уверовали в Бога и теперь живем по его заповедям. Если Бог даст, будет и пятнадцатый», - цитирует многодетную маму сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU