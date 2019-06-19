Москва досрочно переходит к системе раздельного сбора отходов

СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-19T13:23:03+03:00

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Москва досрочно перейдет к системе раздельного сбор мусора. Первый этап внедрения сортировки отходов стартует в столице уже 1 января 2020 года. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил глава департамента ЖКХ Москвы Александр Соловьев. Ранее предполагалось, что раздельная сортировка мусора будет внедрена в Москве только в 2021 году.

По словам Александра Соловьева, все точки сбора отходов в столице до конца 2019 года оборудуют специальными мусорными контейнерами. Помимо жилых домов на систему сортировки мусора перейдут все социальные учреждения Москвы.

- С 1 января начнется реализация первого этапа, к которому мы активно сейчас будем готовиться. На данный момент в Москве уже существует большое количество площадок, на которых есть отдельные емкости, - рассказал руководитель департамента ЖКХ. - Мы приняли решение начать с выделения полезных компонентов в отдельные емкости. Это будет брендированный контейнер, в который будет складываться пластик, стекло, картон, металл и так далее. Переход на раздельный сбор мусора в Москве будет происходить поэтапно. Когда начнется первый этап, мы реализуем его во всех жилых домах и рядом с объектами социальной сферы.

Сегодня в столице действует несколько пилотных проектов по раздельному сбору отходов с дальнейшей сортировкой. Как отметил глава столичного ЖКХ, они будут продолжены.

- Данный эксперимент сохранится, а полученный опыт будет использован для перехода города ко второму, более углубленному этапу раздельного сбора отходов, - подчеркнул Соловьев.

Экологи считают решение столичных властей своевременным и правильным. По мнению члена Общественной палаты Московской области Максима Шингаркина, одного из разработчиков закона «Об отходах производства и потребления», Москва готова к переходу на сортировку отходов.

- Все эти годы нас убеждали, что москвичи не готовы к переходу на раздельный сбор мусора. Чтобы развеять эти опасения, я в этом году запустил сбор подписей за закрытие МСЗ-4 и введение раздельного сбора мусора. За короткий срок волонтеры собрали 15 тыс подписей москвичей, - рассказал Максим Шингаркин. - Кроме того, мы запустили акцию по сбору батареек, которая очень успешна и также доказывает, что люди готовы разделять, им просто надо дать такую возможность.

ИСТОЧНИК KP.RU