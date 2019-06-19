В июле в московском метро завершат обновление турникетов

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-19T13:46:40+03:00

В московском метро к середине июля заменят все старые турникеты на новые Фото: Михаил ФРОЛОВ

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К середине лета на 11 станциях московской подземке установят около 200 новых турникетов. Таким образом в метрополитене завершится замена старого оборудования на современное.

«К 15 июля в столичной подземке исчезнут турникеты прежней модели, а вместо них пассажиры смогут пользоваться современными, удобными и бесшумными устройствами», - цитирует руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова Москва 24.

Работа по замене турникетов ведется в столичном метро с 2016 года. За это время в подземке появилось более трех тысяч турникетов со стеклянными створками. В ближайшее время новые модели будут установлены на станциях "Таганская" Кольцевой линии, "Добрынинская", "Семеновская", "Бульвар Адмирала Ушакова", "Улица Горчакова", "Бульвар Дмитрия Донского", "Аннино", "Улица Академика Янгеля", "Новогиреево", "Выхино" и "Аэропорт".

Примечательно, что оплачивать проезд на новых валидаторах можно не только проездными билетами, но и банковскими картами или смартфонами, передает РИАМО со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU