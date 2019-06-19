В массовом ДТП с 11 машинами пострадали два человека

СЕГОДНЯ 14:34 2019-06-19T14:34:12+03:00

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В в массовой подмосковной аварии пострадали два человека. ДТП с участием одиннадцати машин произошло в Сергиево-Посадском округе Московской области на трассе 59-м километре трассы М-8 «Холмогоры». Об этом сообщил в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сообщается, что авария произошла из-за того, что одна их машин резко затормозила перед пешеходным переходом. Ехавший сзади грузовик не успел повторить маневр и врезался в машину, спровоцировав цепную реакцию. В результате, более 10 машин наехали одна на другую.

В счастью, жертв в массовой аварии нет. Более того, травмы получили только два человека, остальные водители и их пассажиры целы. Только их машины получили различные повреждения.

«В результате происшествия ранено 2 человека. Движение на участке ДТП перекрыто не было», — цитирует сообщение подмосковного ведомства РИАМО.

Подробности о состоянии пострадавших не сообщаются. Так же неизвестно, потребовалась ли им госпитализация.

Минтранс призывает всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать правила, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU