2019-06-20T12:10:06+03:00
Москва

Красная ветка московского метро выросла еще на 4 станции

Сокольническая линия дойдет до «Коммунарки»
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве открылся новый участок метроВ Москве открылся новый участок метроФото: Михаил ФРОЛОВ
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В среду, 19 июня, в Москве открылся очередной участок московского метро. Красная ветка подземки углубилась на территорию Новой Москвы еще на четыре станции. – «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

«Вообще июнь у нас стал месяцем метро. В прошлом году мы запустили огромную ветку Солнцевского направления. Буквально две недели тому назад запустили метро в Некрасовку. И сегодня запускаем очень важный проект строительства метро до Коммунарки», - цитирует мэра города Сергея Собянина Москва 24.

В настоящее время в ТиНАО проживает около полумиллиона граждан, и территория продолжает активно развиваться. Однако до недавнего времени здесь ни железных дорог, ни метро. В связи с этим было решено провести в регион не одну, а целых две ветки подземки.

По расчетам столичных властей, предполагается, что благодаря новому участку красной ветки, нагрузка на соседние станции подземки - «Саларьево» Сокольнической линии, «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии, «Рассказовку» новой Солнцевской линии и конечную станцию Бутовской ветки «Бунинская аллея» - сократится на 14 – 22%, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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