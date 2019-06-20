В Москве почтальоны отбили болотную сову у стаи ворон

СЕГОДНЯ 13:29 2019-06-20T13:29:57+03:00

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Бонд – именно так теперь зовут болотную сову, которую спасли на Павелецком вокзале. История Бонда, почти как и его экранного тезки, похожа на чудо: пернатому удалось вырваться из заточения, где он жил, и отбиться от стаи ворон. Правда не своими силами, а с помощью сотрудника «Почты России» Дениса Афанасьева.

В тот день мужчина занимался погрузкой корреспонденции в вагон на Павелецком вокзале. Неожиданно он услышал крик стаи птиц и потом увидел, как на землю упал комок перьев – его тут же начали клевать местные вороны.

Денис решил подойти поближе, внизу лежала мокрая серая птица, которая вдруг повернула голову на 180 градусов. Сразу понял – сова.

- Пока вороны кружилась, я схватил птицу в руки, она вся дрожала, ходуном ходила. Только взял, как эта воронья стая стала на меня нападать. Но я отбился и принес пострадавшего в помещение,- рассказывает спаситель.

Один из операторов почтового отделения Светлана Холодова тут же стала искать в сети информацию, что делать с совой. Так нашлась волонтер Дарья Брагина, которая приехала на помощь к пострадавшему.

– Найденыш очень везучая птица. Это самец, ему около года. Видимо пойман недавно, отбит нос, кисти крыльев и перья. Лапа, за которую привязывали поводок, с небольшим подвывихом тазобедренного сустава. Сейчас сова на реабилитации в Томилино, - говорит волонтер.

После того, как птица поправится, ее отпустят в дикую природу, скорее всего в лесной массив в городском округе Люберцы. Но произойдет это не раньше, чем через месяц.

– Болотные совы не редкость для средней полосы России, но стоит отметить, что они находятся в Приложении к Красной книге Московской области, – цитирует интернет-газета «Подмосковье сегодня» главный специалист природоохранного фонда «Верховье» Павел Воеводин.

ИСТОЧНИК KP.RU