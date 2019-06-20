2019-06-20T14:37:00+03:00
Общество

В Москве улицу Ильинку на два дня закроют для проезда автомобилей

Это связано с благоустройством улицы
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
С 22 по 24 июня улицу Ильинка полностью закроют для проезда автомобилей.С 22 по 24 июня улицу Ильинка полностью закроют для проезда автомобилей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В столице продолжают благоустраивать улицы, работы начались на Ильинке. С 22 по 24 июня улицу придется полностью закрыть для проезда автомобилей. Ограничения будут действовать с 22 июня (0.00 мск) до 24 июня (6.00 мск).

- Объехать перекрытия можно будет по Театральному и Китайгородскому проездам, Большому Черкасскому переулку, Новой площади, Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту и Москворецкой набережной, - рассказали в мэрии Москвы.

Подъехать к домам разрешат только местным жителям, сотрудникам офисов и специальной технике.

За эти два дня на Ильинке выполнят работы по устройству кабельной канализации, осуществят прокладку сетей водостока и установят новые бордюры. Ильинка уже несколько лет была в неудовлетворительном состоянии, поэтому потребовалась замена тротуарного покрытия и проезжей части, добавить освещения и зелени.

В рамках комплексного благоустройства на Ильинке уберут под землю провода, расширят тротуары и заменят плитку, установят более 200 фонарей и столько же скамеек, урн, навигационных стел. А также высадят деревья и кустарники. Полностью завершить работы должны в сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве почтальоны отбили болотную сову у стаи ворон
Красная ветка московского метро выросла еще на 4 станции
Инсектолог призвала не опасаться появления каракутов в Москве и области
В массовом ДТП с 11 машинами пострадали два человека
Максим Шингаркин: «Введение раздельного сбора мусора в Москве – это победа»
В июле в московском метро завершат обновление турникетов
Москва досрочно переходит к системе раздельного сбора отходов
На стройплощадку технопарка «Шиес» организован свободный проход
В Подмосковье мать-героиня родила четырнадцатого ребенка
Московских водителей предупредили о проблемах на дороге из-за грозы
В Домодедово задержали контрабандиста с 86 тысячами евро в носках
Около 40 новых поездов «Москва» появятся в метро до конца года
В Москве с Калужского шоссе сделают съезд к аэропорту «Остафьево»
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму из-за травли либералов
В Подмосковье байкер сбил лося: оба погибли
Две пешеходные набережные появятся в районе ЗИЛа
Москвич оказался в реанимации после покупки воды в магазине
Рецидивиста, совершившего два десятка краж, задержали в Подмосковье