В Москве улицу Ильинку на два дня закроют для проезда автомобилей

СЕГОДНЯ 14:37 2019-06-20T14:37:00+03:00

С 22 по 24 июня улицу Ильинка полностью закроют для проезда автомобилей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В столице продолжают благоустраивать улицы, работы начались на Ильинке. С 22 по 24 июня улицу придется полностью закрыть для проезда автомобилей. Ограничения будут действовать с 22 июня (0.00 мск) до 24 июня (6.00 мск).

- Объехать перекрытия можно будет по Театральному и Китайгородскому проездам, Большому Черкасскому переулку, Новой площади, Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту и Москворецкой набережной, - рассказали в мэрии Москвы.

Подъехать к домам разрешат только местным жителям, сотрудникам офисов и специальной технике.

За эти два дня на Ильинке выполнят работы по устройству кабельной канализации, осуществят прокладку сетей водостока и установят новые бордюры. Ильинка уже несколько лет была в неудовлетворительном состоянии, поэтому потребовалась замена тротуарного покрытия и проезжей части, добавить освещения и зелени.

В рамках комплексного благоустройства на Ильинке уберут под землю провода, расширят тротуары и заменят плитку, установят более 200 фонарей и столько же скамеек, урн, навигационных стел. А также высадят деревья и кустарники. Полностью завершить работы должны в сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU