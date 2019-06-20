В Москве улицу Ильинку на два дня закроют для проезда автомобилей
В столице продолжают благоустраивать улицы, работы начались на Ильинке. С 22 по 24 июня улицу придется полностью закрыть для проезда автомобилей. Ограничения будут действовать с 22 июня (0.00 мск) до 24 июня (6.00 мск).
- Объехать перекрытия можно будет по Театральному и Китайгородскому проездам, Большому Черкасскому переулку, Новой площади, Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту и Москворецкой набережной, - рассказали в мэрии Москвы.
Подъехать к домам разрешат только местным жителям, сотрудникам офисов и специальной технике.
За эти два дня на Ильинке выполнят работы по устройству кабельной канализации, осуществят прокладку сетей водостока и установят новые бордюры. Ильинка уже несколько лет была в неудовлетворительном состоянии, поэтому потребовалась замена тротуарного покрытия и проезжей части, добавить освещения и зелени.
В рамках комплексного благоустройства на Ильинке уберут под землю провода, расширят тротуары и заменят плитку, установят более 200 фонарей и столько же скамеек, урн, навигационных стел. А также высадят деревья и кустарники. Полностью завершить работы должны в сентябре 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU