Венедиктов попросил главу ГУВД обеспечить безопасность сборщиков подписей

СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-21T10:04:02+03:00

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Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо Москва» Алексей Венедиктов обратился к начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову с просьбой рассмотреть вопрос обеспечения безопасной работы сборщиков подписей на выборы в Мосгордуму. Об этом главред «Эха Москвы» написал в своем микроблоге в Twitter.

Сообщение главреда «Эха Москвы» в Twitter

В ряде интернет-каналов распространяется информация о провокациях и иногда нападениях на пункты сбора подписей для выдвижения в кандидаты в депутаты Московской городской думы. В целях оперативного реагирования на подобные случаи, прошу вас рассмотреть возможность обеспечить безопасность органами правопорядка в местах сбора подписей за выдвижение кандидатов в депутаты в Московскую городскую думу», - сообщается в письме.

Напомним, выборы в столичный парламент пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 г.

ИСТОЧНИК KP.RU