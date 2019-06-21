2019-06-21T10:04:02+03:00
Политика

Венедиктов попросил главу ГУВД обеспечить безопасность сборщиков подписей

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы призвал сотрудников органов правопорядка оперативно реагировать на провокации
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо Москва» Алексей Венедиктов обратился к начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову с просьбой рассмотреть вопрос обеспечения безопасной работы сборщиков подписей на выборы в Мосгордуму. Об этом главред «Эха Москвы» написал в своем микроблоге в Twitter.

Сообщение главреда «Эха Москвы» в Twitter

Сообщение главреда «Эха Москвы» в Twitter

В ряде интернет-каналов распространяется информация о провокациях и иногда нападениях на пункты сбора подписей для выдвижения в кандидаты в депутаты Московской городской думы. В целях оперативного реагирования на подобные случаи, прошу вас рассмотреть возможность обеспечить безопасность органами правопорядка в местах сбора подписей за выдвижение кандидатов в депутаты в Московскую городскую думу», - сообщается в письме.

Напомним, выборы в столичный парламент пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве улицу Ильинку на два дня закроют для проезда автомобилей
В Москве почтальоны отбили болотную сову у стаи ворон
Красная ветка московского метро выросла еще на 4 станции
Инсектолог призвала не опасаться появления каракутов в Москве и области
В массовом ДТП с 11 машинами пострадали два человека
Максим Шингаркин: «Введение раздельного сбора мусора в Москве – это победа»
В июле в московском метро завершат обновление турникетов
Москва досрочно переходит к системе раздельного сбора отходов
На стройплощадку технопарка «Шиес» организован свободный проход
В Подмосковье мать-героиня родила четырнадцатого ребенка
Московских водителей предупредили о проблемах на дороге из-за грозы
В Домодедово задержали контрабандиста с 86 тысячами евро в носках
Около 40 новых поездов «Москва» появятся в метро до конца года
В Москве с Калужского шоссе сделают съезд к аэропорту «Остафьево»
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму из-за травли либералов
В Подмосковье байкер сбил лося: оба погибли
Две пешеходные набережные появятся в районе ЗИЛа
Москвич оказался в реанимации после покупки воды в магазине
Рецидивиста, совершившего два десятка краж, задержали в Подмосковье