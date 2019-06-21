2019-06-21T14:53:31+03:00
Москва

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье на 22 июня

В регионе повышенная пожароопасность из-за жары
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Из-за жары объявлен "оранжевый" уровень погодной опасностиИз-за жары объявлен "оранжевый" уровень погодной опасностиФото: Андрей ЗАМАХИН
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В Подмосковье на субботу, 22 июня, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Это связано с высокой пожарной опасностью и жаркой погодой. Об этом сообщили в Гидромецентре России.

«Оранжевый» – это третий из четырех уровней погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Этот уровень объявлен до 18:00 субботы в Московской области. Однако в некоторых городах - Шатуре и Павловском Посаде — вероятности пожароопасности и вовсе присвоен пятый класс, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что помимо этого из-за дождей в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности . Он означает потенциально опасную погоду. В области предупреждение из-за кратковременного дождя действует с 13 часов 22 июня до 17 часов 23 июня. В Москве – с 18 часов 22 июня до 3 часов 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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