Проект «Московское долголетие» признан одной из лучших мировых социальных практик для пожилых

СЕГОДНЯ 19:18 2019-06-21T19:18:22+03:00

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Проект «Московское долголетие» получил высокую оценку международных экспертов - признанных светил в области здорового образа жизни. Зарубежные специалисты познакомились с ним во время работы III Форума социальных инноваций регионов, который проходит в Москве с с 19 по 21 июня.

Проект «Московское долголетие» стартовал в столице в марте 2018 года. Сегодня к нему присоединились более 160 тысяч пожилых москвичей. Во время Форума международные эксперты из разных стран побывали на стенде «Парка долголетие» и посетили открытые уроки по танцам, английскому языку, театральному мастерству и информационным технологиям, которые проводятся в столице для людей старшего возраста.

- «Московское долголетие» — это великолепный, замечательный проект, который очень важен для людей старшего поколения, - подчеркнул председатель рабочей группы открытого состава по проблемам старения Организации Объединенных Наций Мартин Гарсия Моритан. - Это одна из лучших практик, которую мы можем наблюдать в международном сообществе, и очень важно, чтобы Москва делилась опытом его реализации. Должна быть создана международная конвенция, для того чтобы другие страны знали о такой программе и могли перенять ваш опыт.

Известный американский путешественник Дэн Бюттнер, автор бестселлеров «Голубые зоны» и «Правила долголетия», выступая на Форуме социальных инноваций регионов, рассказал, что он впечатлен результатами работы правительства Москвы по созданию условий для активного долголетия.

- Я был в парке Лужники сегодня и 10 лет назад, раньше этот огромный парк был пустым и безлюдным, но благодаря активному подходу и просчитанным усилиям правительства Москвы там построили велосипедную дорожку, организовали места, куда люди могут приходить вечером потанцевать, где молодежь может играть. Люди получили возможность полноценного отдыха и с удовольствием выходят из своих машин, чтобы погулять в парке, - цитирует Бюттнера ТАСС.

Американский эксперт также высоко оценил подход столичных властей к здравоохранению после того, как посетил три клиники в Москве.

- Клиники повернулись лицом к людям. Сейчас больница — это чистое красивое место, куда можно прийти измерить давление, сахар и сдать другие анализы, - отметил он. - То, как эти клиники работают, позволяет выявить заболевание до того, как человеку придется ложиться в стационар. Это серьезные усилия. Семена здоровья и долгожительства уже произрастают здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU