В Москве за два дня проверят все аттракционы
Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совместно со службами столичного департамент культуры внепланово проверят все столичные аттракционы, - сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
Такое решение городские власти приняли после происшествия в парке Скольники, где пострадали трое детей во время катания на аттракционе "Колобок". Дети вывалились на асфальт, в результате чего получили ушибы мягких тканей и сотрясение мозга. Пострадавшим 9, 11 и 12 лет.
«В связи с произошедшим случаем остановки аттракциона в столичном парке «Сокольники», в результате которого дети получили травмы, власти Москвы дали поручение ОАТИ совместно со службами департамента культуры в течение двух суток провести внеплановую полную проверку всех аттракционов, находящихся на территории города», - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе комплекса городского хозяйства уточнили, что проверять будут не только техническое состояние аттракционов, но и организационно-разрешительную документацию.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 22 июня в 11.08 при работе аттракциона "Колобок" в парке "Сокольники" произошла механическая поломка: сломался болт оси крепления кабины, и она упала на землю. Пострадало трое детей, на данный момент они госпитализированы. У двоих детей обнаружены ушибы мягких тканей, у третьего ребенка диагностировано легкое сотрясение мозга. Следственный комитет возбудил уголовное дело, проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU