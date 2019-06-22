2019-06-22T17:04:09+03:00
Происшествия

В Москве за два дня проверят все аттракционы

Проверять будут не только их техническое состояние, но и организационно-разрешительную документацию
Виктор ФЕДОРОВ
Поделиться:
Аттракцион «Колобок» в парке «Сокольники» временно закрыт. Фото: пресс-служба парка «Сокольники»Аттракцион «Колобок» в парке «Сокольники» временно закрыт. Фото: пресс-служба парка «Сокольники»
Изменить размер текста:

Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совместно со службами столичного департамент культуры внепланово проверят все столичные аттракционы, - сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Такое решение городские власти приняли после происшествия в парке Скольники, где пострадали трое детей во время катания на аттракционе "Колобок". Дети вывалились на асфальт, в результате чего получили ушибы мягких тканей и сотрясение мозга. Пострадавшим 9, 11 и 12 лет.

«В связи с произошедшим случаем остановки аттракциона в столичном парке «Сокольники», в результате которого дети получили травмы, власти Москвы дали поручение ОАТИ совместно со службами департамента культуры в течение двух суток провести внеплановую полную проверку всех аттракционов, находящихся на территории города», - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства уточнили, что проверять будут не только техническое состояние аттракционов, но и организационно-разрешительную документацию.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 22 июня в 11.08 при работе аттракциона "Колобок" в парке "Сокольники" произошла механическая поломка: сломался болт оси крепления кабины, и она упала на землю. Пострадало трое детей, на данный момент они госпитализированы. У двоих детей обнаружены ушибы мягких тканей, у третьего ребенка диагностировано легкое сотрясение мозга. Следственный комитет возбудил уголовное дело, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проект «Московское долголетие» назван одной из лучших мировых социальных практик для пожилых
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье на 22 июня
Демонстрационный павильон МЦД посетили более 90 тысяч человек
Венедиктов попросил главу ГУВД обеспечить безопасность сборщиков подписей
В Москве улицу Ильинку на два дня закроют для проезда автомобилей
В Москве почтальоны отбили болотную сову у стаи ворон
Красная ветка московского метро выросла еще на 4 станции
Инсектолог призвала не опасаться появления каракутов в Москве и области
В массовом ДТП с 11 машинами пострадали два человека
Максим Шингаркин: «Введение раздельного сбора мусора в Москве – это победа»
В июле в московском метро завершат обновление турникетов
Москва досрочно переходит к системе раздельного сбора отходов
На стройплощадку технопарка «Шиес» организован свободный проход
В Подмосковье мать-героиня родила четырнадцатого ребенка
Московских водителей предупредили о проблемах на дороге из-за грозы
В Домодедово задержали контрабандиста с 86 тысячами евро в носках
Около 40 новых поездов «Москва» появятся в метро до конца года
В Москве с Калужского шоссе сделают съезд к аэропорту «Остафьево»
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму из-за травли либералов
В Подмосковье байкер сбил лося: оба погибли
Две пешеходные набережные появятся в районе ЗИЛа
Москвич оказался в реанимации после покупки воды в магазине
Рецидивиста, совершившего два десятка краж, задержали в Подмосковье