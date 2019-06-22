В Москве за два дня проверят все аттракционы

СЕГОДНЯ 16:46 2019-06-22T17:04:09+03:00

Проверять будут не только их техническое состояние, но и организационно-разрешительную документацию

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Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совместно со службами столичного департамент культуры внепланово проверят все столичные аттракционы, - сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Такое решение городские власти приняли после происшествия в парке Скольники, где пострадали трое детей во время катания на аттракционе "Колобок". Дети вывалились на асфальт, в результате чего получили ушибы мягких тканей и сотрясение мозга. Пострадавшим 9, 11 и 12 лет.

«В связи с произошедшим случаем остановки аттракциона в столичном парке «Сокольники», в результате которого дети получили травмы, власти Москвы дали поручение ОАТИ совместно со службами департамента культуры в течение двух суток провести внеплановую полную проверку всех аттракционов, находящихся на территории города», - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства уточнили, что проверять будут не только техническое состояние аттракционов, но и организационно-разрешительную документацию.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 22 июня в 11.08 при работе аттракциона "Колобок" в парке "Сокольники" произошла механическая поломка: сломался болт оси крепления кабины, и она упала на землю. Пострадало трое детей, на данный момент они госпитализированы. У двоих детей обнаружены ушибы мягких тканей, у третьего ребенка диагностировано легкое сотрясение мозга. Следственный комитет возбудил уголовное дело, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU