2019-06-24T13:12:46+03:00
Москва

Роспотребнадзор запретил купание на пляже «Левобережный» в Москве

Вода здесь не соответствует санитарным нормам
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Роспотребнадзор проверил московские пляжиРоспотребнадзор проверил московские пляжиФото: Павел КЛОКОВ
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Москвичей попросили не купаться ан пляже «Левобережный». Проверка Роспотребнадзора показала, что вода в этом месте не соответствует санитарным нормам.

В ходе лабораторных исследований ведомство установило, что вода в купальной зоне пляжа не соответствует установленным нормам по микробиологическим показателям.

«В связи с чем ГАУК "Северное Тушино" (балансодержатель зоны отдыха) было выдано предписание об установке знаков о запрете купания до получения удовлетворительных результатов», - цитирует сообщение ведомства сайт телеканала «Звезда».

В то же время после проведения контроля качества воды в регионе, Роспотребнадзор подтвердил, что в зонах отдыха Мещерское, озеро Школьное, озеро Черное, а также Северный бор-2, Северный бор-3 и Тропарево вода соответствует санитарным нормам. В связи с этим в указанных зонах купание разрешено, передает ФАН.

Сообщается, что Роспотребнадзор продолжает следить за качеством воды в зонах отдыха и по мере необходимости проводит соответствующие проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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