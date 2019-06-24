В Москве объявился мошенник, вымогающий деньги у врачей

СЕГОДНЯ 17:11 2019-06-24T17:11:51+03:00

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В Москве появился мошенник, который хитростью выманивает деньги у врачей. Мужчина, притворяясь чиновником, «собирает пошлины» на получение служебного жилья.

Одна из пострадавших, акушер-гинеколог Айса, рассказала, что мужчина приходит подготовленным. Он выбирает медицинское учреждение и просит в регистратуре позвать конкретного врача, якобы для решения личных вопросов. А уже при встрече с врачом начинает рассказывать, что он с семьей недавно перебрался в Москву и ищет хорошего врача.

«Говорил, что родственники очень тщательно подбирают себе медиков, и именно меня им посоветовали. Пока он про них рассказывал, незаметно расспросил обо мне. Узнал, что живу на съемной квартире, и воскликнул, что работает в каком-то департаменте в мэрии, и что как раз сейчас по нескольким адресам есть свободное служебное жилье с возможностью последующей приватизации. Но квартиры разлетаются очень быстро, и нужно прямо сейчас отдать ему деньги на госпошлину для оформления», - цитирует слова Айсы сайт mk.ru.

Женщина добавила, что, как правило, мошенник берет у наивных врачей по 4-6 тысяч рублей, после чего исчезает.

Еще одна врач, стоматолог Суна Кумукова, добавил, что сама чуть не попалась на уловку преступника. А те ее знакомы. Которые все же отдали деньги, постеснялись обратиться в полицию и написать заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU