2019-06-25T15:05:17+03:00
Москва

Столичные велосипедисты совершили более 2 млн поездок на арендованных велосипедах

Пункты проката пользуются в городе большой популярностью
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Прокат велосипедов в Москве бьет рекордыПрокат велосипедов в Москве бьет рекордыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В новом сезоне столичный велопрокат бьет рекорды. Станции проката открылись 25 апреля, и за два месяца услугами городской аренды москвичи и гости столицы воспользовались два миллиона раз.

«Два миллиона поездок за два месяца — новый рекорд столичного велопроката. Это почти половина всех поездок прошлого сезона: тогда за шесть месяцев (станции были открыты с конца апреля по начало ноября) велопрокатом воспользовались более 4 миллионов раз», - цитирует руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова РИАМО.

Чиновник уточнил, что в среднем, на одном велосипеде катаются семь человек в сутки. При этом востребованность аренды растет из-за увеличения числа доступных велосипедов.

Добавим, что в 2019 году открылись 100 дополнительных станций велопроката, причем 55 из них — в районах, где ранее аренды велотранспорта не было, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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