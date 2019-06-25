В Общественной палате создан штаб для мониторинга цифрового голосования

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-25T17:12:26+03:00

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За ходом электронного голосования на выборах в Мосгордуму будет следить специальный штаб, появившийся в Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами. Решение о его создании было принято 25 июня на заседании совета Общественной палаты Москвы. Инициатором выступил заместитель председателя Общественной палаты, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Новообразованный штаб получил название рабочей группы по электронному голосованию.

- От успеха или неуспеха этой кампании будет зависеть следующее: будет ли электронное голосование внедряться в другие голосования, или мы скорректируем его, как мы корректируем другие наши эксперименты, - отметил главный редактор «Эха Москвы». - Исходя из этого, наше предложение - внутри штаба по наблюдению создать электронный штаб или «е-штаб» для того, чтобы эти члены общественной палаты и привлеченные эксперты сосредоточились на проведении, подсчете, объяснении того, как пройдет электронное голосование в этих трех округах.

Руководителем рабочей группы по электронному голосованию избран член Общественной палаты, бывший замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух. В рабочую группу также вошли представители общественного молодежного движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений» Российского союза молодежи. Приглашения присоединиться к контролирующей группе получат представители Центральной избирательной комиссии, комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также Минкомсвязи России.

ИСТОЧНИК KP.RU