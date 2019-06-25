Алексей Венедиктов: Полиция обеспечила безопасность в местах сбора подписей за кандидатов на выборы в Мосгордуму

СЕГОДНЯ 18:11 2019-06-25T18:17:29+03:00

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Во вторник, 25 июня, прошло первое заседания совета Общественной палаты города Москвы, в ходе которого заместитель председателя палаты, руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что столична полиция полностью обеспечила места сбора подписей на выборах в Мосгордуму стационарными постами для охраны порядка.

«В Москве случались нападения на сборщиков подписей, сейчас идет активная фаза сбора, до 5 июля осталось всего ничего. Я направил письмо начальнику полиции Олегу Анатольевичу Баранову с просьбой обеспечить безопасность сборщиков подписей в местах стационарного собирания подписей, мэр поддержал. Олег Анатольевич действительно выделил специальные стационарные посты, и я получаю фотографии с постов, где стоят полицейские. Вы обратили внимание, что за прошедшие два дня - воскресенье и понедельник - у нас не было ни одного нападения», - сказал Алексей Венедиктов.

Заместитель председателя столичной Общественной палаты также отметил, что общественники наладили взаимодействие по вопросу обеспечения безопастности в местах сбора подписей с полицией и мэром столицы, а кандидатам в кандидаты, которые направили соответствующий письменный запрос, выделена дополнительная охрана.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, 21 июня Алексей Венедиктов обратился к начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову с просьбой рассмотреть вопрос обеспечения безопасной работы сборщиков подписей на выборы в Мосгордуму. Это обращение было поддержанно мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Сообщение из микроблога в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU