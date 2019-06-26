«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье до 28 июня

СЕГОДНЯ 14:44 2019-06-26T14:44:36+03:00

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В Московской области из-за непогоды объявлен «желтый» уровень опасности. Это связано с усилением ветра, а также из-за дождя и грозы. Предполагается, что этот уровень погодной опасности будет действовать на территории региона до пятницы, 28 июня.

Добавим, что такая же ситуация наблюдается в Москве, Тверской, Ивановской, Владимирской, Орловской, Курской и Липецкой областях, передает РИАМО.

Кроме того до до 08:00 27 июня в Подмосковье действует следующий, «оранжевый» уровень из-за пожарной опасности в регионе. Этот же уровень объявлен и во Владимирской, Брянской, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях.

Добавим, что 27 июня в московском регионе будет облачно, пройдет дождь, местами сильный ливень. Порывы ветра во время грозы могут усилиться до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 12-14 градусов, днем составит 19-21 градус тепла, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU