Фестиваль «Разноцветная Москва» пройдет в столице

СЕГОДНЯ 13:43 2019-06-27T13:43:38+03:00

«В этом году фестиваль «Разноцветная Москва» посвящен 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Фото: официальный сайт мэра Москвы

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Фестиваль «Разноцветная Москва» стартует в парке «Сокольники» 13 июня. Посетители здесь смогут увидеть оригинальные стрит-арт-шоу, посетить уроки граффити и даже сыграть в панна-футбол. Фестиваль откроется в 15:00 сразу на пяти площадках парках.

«В этом году фестиваль «Разноцветная Москва» посвящен 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Главная идея мероприятия — познакомить москвичей с молодежными субкультурами и посредством уличного искусства напомнить им сюжеты выдающихся произведений русского классика», — цитирует сотрудника пресс-службы Московского дома национальностей РИАМО.

Сообщается, что с 15:00 до 19:00 посетители смогут понаблюдать за работой художников, которые создадут более 20 картин. А на мастер-классе всем желающим предложат изобразить персонажей из произведений поэта.

Помимо этого в рамках мероприятия на центральной площадке пройдут показательные выступления по слэклайну. А после спортсмены проведут мастер-класс для посетителей, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU