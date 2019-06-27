Минтранс опубликовал места установки дорожных камер

СЕГОДНЯ 16:19 2019-06-27T16:19:07+03:00

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Минтранс Московской области принял решение обнародовать места установки дорожных камер для фиксирования нарушений. Это сделано в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина.

Глава государства призвал не делать тайну из данных объектов, ведь они призваны сохранять жизнь людей. В ведомстве решили прислушаться и отметили камеры на специальной интерактивной карте. Получилось почти полторы тысячи объектов: более 1200 стационарных и двести передвижных. Посмотреть можно здесь.

- Передвижные комплексы могут менять место дислокации, но мобильные комплексы хорошо заметны на дороге – на машинах имеется соответствующая символика, - цитирует интернет-газета «Подмосковье сегодня» главу областного Минтранса Алексея Гержика.

В Минтрансе отметили, что в местах, где работают камеры, аварийность снижается на 20-30 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU