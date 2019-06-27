2019-06-27T16:19:07+03:00
Авто

Минтранс опубликовал места установки дорожных камер

Почти полторы тысячи объектов контроля отметили на специальной карте
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Минтранс Подмосковья опубликовал адреса камер на дорогахМинтранс Подмосковья опубликовал адреса камер на дорогахФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Минтранс Московской области принял решение обнародовать места установки дорожных камер для фиксирования нарушений. Это сделано в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина.

Глава государства призвал не делать тайну из данных объектов, ведь они призваны сохранять жизнь людей. В ведомстве решили прислушаться и отметили камеры на специальной интерактивной карте. Получилось почти полторы тысячи объектов: более 1200 стационарных и двести передвижных. Посмотреть можно здесь.

- Передвижные комплексы могут менять место дислокации, но мобильные комплексы хорошо заметны на дороге – на машинах имеется соответствующая символика, - цитирует интернет-газета «Подмосковье сегодня» главу областного Минтранса Алексея Гержика.

В Минтрансе отметили, что в местах, где работают камеры, аварийность снижается на 20-30 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Общественная палата будет контролировать эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму
В Подмосковье 15 зон отдыха признали безопасными и соответствующими нормам
Фестиваль «Разноцветная Москва» пройдет в столице
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье до 28 июня
Алексей Венедиктов: Полиция обеспечила безопасность в местах сбора подписей за кандидатов на выборы в Мосгордуму
В Общественной палате создан штаб для мониторинга цифрового голосования
Столичные велосипедисты совершили более 2 млн поездок на арендованных велосипедах
К «Московской электронной школе» присоединились более 50 учителей из других регионов
В Москве объявился мошенник, вымогающий деньги у врачей
В парке «Остров мечты» появился гигантский стеклянный купол
Роспотребнадзор запретил купание на пляже «Левобережный» в Москве
В Москве за два дня проверят все аттракционы
Проект «Московское долголетие» назван одной из лучших мировых социальных практик для пожилых
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье на 22 июня
Демонстрационный павильон МЦД посетили более 90 тысяч человек