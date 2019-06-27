Общественная палата будет контролировать эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму

СЕГОДНЯ 16:56 2019-06-27T16:56:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Общественная палата Москвы и Мосизбирком подписали 27 июня соглашение о сотрудничестве: оно позволит представителям ОП наблюдать за ходом голосования на выборах депутатов в Мосгордуму 8 сентября 2019 года. Впервые в России на них будет проведен эксперимент по электронному голосованию — жители нескольких столичных районов смогут отдать свои голоса удаленно, через Интернет.

Соглашение открывает членам Общественной палаты доступ ко всем мероприятия Мосгоризбиркома, связанным с проведением эксперимента по электронному голосования. Представители ОП смогут участвовать в заседаниях по вопросам регистрации кандидатов и обмениваться информацией по решению окружных избирательных комиссий.

- Цель этого соглашения - дальнейшая реализация закона о контроле, и на уровне Общественной палаты еще одна функция - это народный контроль. Конкретные формы мы согласовали. Это беспрецедентное соглашение, - рассказал председатель Общественной палаты Константин Ремчуков.

Мосгоризбирком уже не первый год тесно сотрудничает с Общественной палатой во время предвыборных кампаний, совместно решая вопросы по подготовке и проведению выборов.

- Сейчас у нас стоят новые задачи. Это совместная работа с привлечением специалистов Общественной палаты и участие их в рабочих группах Московской городской избирательной комиссии на этапах проверки сбора подписей и регистрации кандидатов, - комментирует председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. - И самое главное - это эксперимент, который впервые в России проводится по электронному голосованию.

Решение о том, в каких округах столицы пройдет электронное голосование, принимали сами москвичи на портале «Активный гражданин». В итоге Мосгоризбирком утвердил список из трех округов, жители которых впервые проголосуют за депутатов Мосгордумы по Интернету. Это столичные районы Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (округ №1); Бибирево, Лианозово, Северный (округ №10) и Чертаново Центральное и Южное (округ №30).

ИСТОЧНИК KP.RU