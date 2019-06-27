Скрывшая от мужа беременность москвичка скрывала новорожденного в шкафу

СЕГОДНЯ 18:01 2019-06-27T18:01:55+03:00

Когда родственники нашли ребенка, он был уже мертв

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Молодая москвичка скрыла свою беременность от мужа и спрятала новорожденного ребенка в шкафу. Женщина до последнего не хотела признаваться, что родила ребенка, но врачи разоблачили ее тайну.

Оказалось, что о своем положении 23-летняя москвичка решила не говорить никому из родственников. Ее супруг обратил внимание, что любимая поправилась, но она объяснила это восполнением внутренних органов. Кроме того, поведение женщины никак не выдавало ее положения: женщина на позднем сроке ездила в отпуск и употребляла алкоголь.

Однажды муж заметил следы крови на постельном белье испугался и вызвал скорую. Уже в больнице москвичка созналась, что родила ребенка и спрятала его в нижнем ящике шкафа. Шокированные родственники немедленно помчались домой, однако когда они нашли малыша, он был уже мертв.

Сама молодая мать утверждает, что ее ребенок уже родился мертвым, однако эксперты пока еще не дали своего заключения.

Несчастный супруг, который уже воспитывает с женой маленького ребенка, хочет разводиться. Помимо этого он планирует лишить женщину родительских прав, передает сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU