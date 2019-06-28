2019-06-28T14:27:15+03:00
Москва

Шесть дополнительных пляжей оборудуют в Подмосковье

Вопрос находит на этапе согласований
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье могут открыть еще несколько пляжейВ Подмосковье могут открыть еще несколько пляжейФото: Евгения ГУСЕВА
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В Московской области планируется оборудовать еще шесть дополнительных пляжей, где местные жители смогли бы загорать и купаться летом. На текущий момент, эта работа находится на стадии предварительных договоренностей.

«Мы договорились о том, что Росводресурсы помогут обустроить два пляжа на Озернинском водохранилище в Рузском городском округе, четыре пляжа на Истринском водохранилище и участки околопляжных зон на водохранилищах водораздельного бьефа канала имени Москвы. Это существенно сэкономит средства бюджета Московской области», - цитирует зампреда областного правительства – руководителя Минэкологии региона Дмитрия Куракина РИАМО.

Кроме того отмечается, что Росводресурсы могут увеличить финансирование работ по обустройству пляжей в регионе.

Ранее сообщалось, что на текущий год запланировано открытие более 200 мест отдыха у воды. Таким образом за последние шесть лет число пляжей в регионе увеличилось в три раза, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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