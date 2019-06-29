2019-06-29T14:57:30+03:00
Общество

Полиция проверяет все сигналы о подделке подписей для регистрации кандидатов в Мосгордуму

Стражи правопорядка задержали нескольких подозреваемых
Ксения БОГДАНОВА
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Столичная полиция проверяет все поступающие сигналы о случаях подделки подписей для регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы. Несколько человек были задержаны по подозрению в фальсификации подписей в пользу одного из кандидатов.

Подозреваемые были задержаны после того, как в полицию поступило заявление от собственника квартиры в одном из домов на Шелепихинской набережной, утверждавшего, что в квартире находятся посторонние люди.

- Было установлено, что в квартире находились граждане, которые осуществляли подделку подписей граждан для регистрации кандидата в депутаты Московской городской думы, - сообщает пресс-служба Главного управления внутренних дел по городу Москве. - В настоящее время граждане доставлены в территориальный отдел полиции, сотрудниками полиции изъята вся документация, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

По словам представителей столичного ГУВД, полиция проверяет все поступающие к ним сообщения о возможной подделке подписных листов для выборов в Мосгордуму.

- По результатам проверок будут установлены все обстоятельства возможных правонарушений и приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством, - сообщил представитель ГУВД.

Напомним, выборы депутатов в Мосгордуму пройдут 8 сентября этого года. Кандидатам в депутаты необходимо собрать около 5 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. Подписные листы от кандидатов принимаются до 18 часов 6 июля. Сбор подписей избирателей завершается 5 июля. В этом году в Москве впервые пройдет эксперимент по электронному голосованию: жители трех столичных округов - в Зеленограде, Бибирево и Чертаново смогут проголосовать удаленно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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