В московском метро перестали работать автоматы по продаже билетов

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-02T12:32:50+03:00

В метро Москвы произошел сбой в работа автоматов по продаже билетов Фото: Иван ВИСЛОВ

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В столичном метро произошел массовый сбой в работе автоматов по продаже билетов. Об этом сообщили в пресс-службе подземки. Специалисты добавили, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению системы.

«Обращайтесь в кассы для покупки билетов или пополняйте проездные билеты онлайн. Сейчас автоматы по продаже билетов (АПБ) работают нестабильно. Делаем все для скорейшего восстановления нормальной работы АПБ», - цитирует сообщение пресс-службы метрополитена Москва 24.

Метрополитен принес извинения за неудобства всем пассажирам и пообещал разобраться с проблемой в кратчайшие сроки, передает РИАМО.

Напомним, в сентябре 2018 года в московском метро появились новые автоматы по продаже билетов с расширенным функционалом. Здесь пассажиры могут пополнить социальную карту учащегося, купить «Тройку», а также записать на нее любой билет. Автоматы принимают как наличные деньги, так и банковские карты и любые системы Pay: Apple, Google, Samsung.

ИСТОЧНИК KP.RU