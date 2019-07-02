2019-07-02T12:55:55+03:00
Происшествия

В Подмосковье угонщик похитил автомобиль с помощью эвакуатора

Полиция задержала вора
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала злоумышленникаПолиция задержала злоумышленникаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В подмосковных Люберцах находчивый вор похитил чужой автомобиль, вызвав эвакуатор. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Инцидент произошел на Шоссейной улице. Злоумышленник вызвал эвакуатор для транспортировки чужой машины и попросил перевезти авто в другое место.

«Сотрудник организации погрузил машину, припаркованную на неохраняемой стоянке, и доставил ее в указанное правонарушителем место. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей», - цитирует сообщение главка интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность угонщика. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Раменского района. Мужчина признался, что выполнял заказ по хищению автомобиля. В настоящее время подозреваемый помещен под стражу, полиция устанавливает других причастных к этому делу, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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