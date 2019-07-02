В Подмосковье угонщик похитил автомобиль с помощью эвакуатора
В подмосковных Люберцах находчивый вор похитил чужой автомобиль, вызвав эвакуатор. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
Инцидент произошел на Шоссейной улице. Злоумышленник вызвал эвакуатор для транспортировки чужой машины и попросил перевезти авто в другое место.
«Сотрудник организации погрузил машину, припаркованную на неохраняемой стоянке, и доставил ее в указанное правонарушителем место. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей», - цитирует сообщение главка интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность угонщика. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Раменского района. Мужчина признался, что выполнял заказ по хищению автомобиля. В настоящее время подозреваемый помещен под стражу, полиция устанавливает других причастных к этому делу, передает сайт телеканала «Звезда».
ИСТОЧНИК KP.RU