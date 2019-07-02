В Подмосковье 3 июля откроют движение на участке трассы М-11

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-02T13:58:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Движение по новому участку платной трассы М-11 «Москва - Санкт-Петербург» откроется в среду, 3 июля. Подмосковные власти полагают, что благодаря новой четырехполосной магистрали можно будет гораздо быстрее доехать из Москвы в Тверь и обратно. Кроме того, это должно существенно разгрузить дороги подмосковного Клина и близлежащих территорий.

«Задача всех регионов, в том числе Подмосковья, не только строить дороги, а создавать удобные, современные, а главное, безопасные дороги», — цитирует слова губернатора региона Андрея Воробьева телеканал «360».

Напомним, на прошлой неделе в Красногорске открыли рабочее движение по по второму этапу строительства развязки. Это трасса является одной из наиболее важных в Московской области. Благодаря этому участку местные жители получили возможность значительно быстрее добираться от дома до работы и от работы домой, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU