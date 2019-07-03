В московских парках открылись веранды здоровья

СЕГОДНЯ 13:07 2019-07-03T13:07:24+03:00

Здесь можно послушать лекции или принять участие в мастер-классе

Изменить размер текста: A A

В рамках программы «Здоровая Москва» рядом с медицинскими павильонами в парках Москвы начали работать веранды здоровья. За первую неделю их посетили уже более двух с половиной тысяч человек.

Отмечается, что на верандах для посетителей проводятся лекции, посвященные здоровому образу жизни, а также мастер-классы по активным видам спорта и другие мероприятия.

«Здоровая Москва» – это больше, чем просто медицинские павильоны и веранды здоровья. Это формирование привычки придерживаться здорового образа жизни. Для этого город дает москвичам все возможности. Обширная программа веранд здоровья включает занятия по гимнастике, фитнесу, лекции о здоровье, психологии, правильном питании», - цитирует заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы Елену Громову Москва 24.

По словам Гормовой, чтобы активно провести время в парке горожанам даже не нужно ничего брать с собой, весь необходимый инвентарь выдается на месте совершенно бесплатно. При этом не нужно оставлять что-то в залог или давать расписки, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU