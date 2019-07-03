В Подмосковье спасли утят, провалившихся в канализационный колодец

СЕГОДНЯ 20:45 2019-07-03T20:45:25+03:00

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В подмосковном Краснознаменске провели настоящую операцию по спасению утиной семьи. Утка вела птенцов через дорогу и на пути у семьи встретился канализационный люк. Пока мама обводила мимо опасности первого малыша, те, что шли последними, рухнули сквозь прорези крышки люка.

Паникующую птицу заметила местная жительница. Она обратила внимание на утку с одним птенцом. Татьяна Кирюхина попыталась помочь, но не смога поднять крышку. Неподалеку сотрудники водоканала устраняли коммунальную аварию.

– Двое наших рабочих устраняли течь на водопроводе, – говорят на предприятии. – Когда к ним обратились за помощью, они не могли не откликнуться. Открыли люк, один из ребят залез в колодец и увидел, что утят там уже нет.

Сотрудники предположили, что детвору снесло течением в сторону пруда, куда попадают ливневые стоки. Обследовали прибрежные территории и обнаружили утят. Маму утку с уцелевшим птенцом пригнали к пруду и вся семья воссоединилась, сообщает интернет-газета «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU