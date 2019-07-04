Электробусы за год в Москве перевезли более 6 миллионов человек

СЕГОДНЯ 13:26 2019-07-04T13:26:30+03:00

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В Москве более шести миллионов пассажиров воспользовались электробусами за прошедший год. Этот вид транспорта появился в прошлом сентябре и с каждым месяцем все больше набирает популярность у москвичей и гостей столицы.

Примечательно, что только за последний месяц ежедневный пассажиропоток электробусов вырос на 20 тысяч человек. Такие данные привел заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Если в мае ими пользовались около 50 тысяч горожан в день, то в июне — уже 70 тысяч. Новый вид общественного транспорта постоянно выходит на новые столичные маршруты», — цитирует чиновника РИАМО.

Добавим, что на сегодняшний в Москве курсирует 120 автобусов на электрической тяге. Они работают на девяти маршрутах. Планируется, что к концу года в городе будет насчитываться уже 300 электробусов, которые будут обслуживаться 17 направлений, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU