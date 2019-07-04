Один человек погиб и трое пострадали в крупном ДТП в Подмосковье

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-04T14:49:53+03:00

В подмосковной аварии погиб человек, еще трое ранены Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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В подмосковном Серпухове произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП погиб один человек, еще трое получили ранения разной степени тяжести.

По словам очевидцев, водитель черной BMW летел со скоростью 120–140 км/ч, не включив фары. На полной скорости машина врезалась в KIA Rio, в которой ехала семья, после чего в иномарки врезался еще и кроссовер BMW X5, который не успел вовремя затормозить.

В результате происшествия, виновник аварии, 26-летний водитель легковушки BMW, погиб на месте.

«Я вытащил из KIA Rio двух девочек 7–9 лет и их маму. Девочки не пострадали, у мамы переломы руки и ключицы», - цитирует очевидца Александра Галкина интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Позже стало известно, что одной из девочек все же потребовалась помощь врачей. Ее госпитализировали вместе с родителями. О состоянии водителя KIA, главы семейства, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU