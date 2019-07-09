В подмосковных дневных лагерях отдохнули уже более 67 тысяч детей

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-09T15:00:27+03:00

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Первую смену лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в Подмосковье посетили более 67 тысяч ребят. Такой формат отдыха пользуется большой популярностью, многие родители отпускаю детей на весь день в лагерь, а после работы забирают домой.

В целом, в этом году в регионе организовано более 1100 лагерей. Примечательно, что все они имеют какое-либо профильное направление. Например, акцент может быть сделан на занятиях спортом или получении интересной и полезной информации из области экологии или биологии, пишет РИАМО.

Примечательно, что число площадок для организации летнего отдыха в образовательных учреждениях в сравнении с прошлым годом увеличилось примерно на сотню. При этом большая часть лагерей работала в июне. На вторую же смену запланировано открытие более сотни лагерей, в которых смогут отдохнуть порядка 5300 ребят, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU