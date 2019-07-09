2019-07-09T15:54:06+03:00
Общество

Любовь начинается с Tinder

Абоненты Мегафона на портале онлайн-знакомств могут получить премиальный статус за 499 рублей в месяц
Глеб ВОЛКОВ
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МегаФон и Tinder заявили о партнерстве. Теперь при поиске новых друзей и знакомств подписка на Tinder Gold здля клиентов Мегафона стоит 499 рублей в месяц.

Tinder Gold дает бесплатный Boost. Это функция, с помощью который вы можете находиться в ТОП-показов в выбранной зоне поиска в течение 30 минут. Благодаря Boost ваш профиль смогут увидеть в 10 раз больше людей.

Tinder Gold - это неограниченное число лайков и пять «суперлайков» в день, доступ к ленте топ-профилей, возможность искать пару по всему миру, персональные настройки приватности и отсутствие рекламы.

Клиенты МегаФона смогут использовать Tinder даже при отрицательном балансе и безлимитный трафик независимо от тарифного плана. По данным Tinder, в неделю с помощью приложения организуется до 1,5 миллиона встреч.

-Коллаборация с одним из крупнейших сервисов знакомств позволит предоставить пользователям качественный и современный сервис от профессионалов дейтинга с лучшим предложением на рынке по цене на подписку. В сервисе уже 500 тысяч пользователей по всей России и есть активная аудитория абонентов МегаФона, которые будут на особом положении именно благодаря нашему сотрудничеству с Tinder, - отметил директор по новым бизнесам и партнерствам компании МегаФон Ян Кухальский.

Получить доступ к Tinder Gold и завести новые интересные знакомства крайне просто – просто подключите услугу от МегаФона на сайте http://tinder.megafon.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

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