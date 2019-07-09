Москвича могут лишить прав из-за стертого номера на каршеринговом авто
Москвича могут лишить водительских прав из-за стертого номера на каршеринговом авто. Молодой человек взял машину в аренду и не обратил внимание, что одна цифра была плохо видна. Зато этот факт заметили сотрудники полиции и составили на Артема протокол. По закону ему грозит наказание в виде одного года лишения водительских прав.
Клиент сразу же сообщил о случившемся в службу техподдержки. Там претензию увидели, но машину не сразу убрали из арендной базы.
После пострадавшему пользователю сказали, что постараются помочь доказать в суде отсутствие злого умысла. Тогда вместо лишения его ждет штраф в пять тысяч рублей. Правда, пока этой помощи, по словам Артема, особо не видно.
- Вроде бы хотят помочь, но пока никаких реальных дел нет, — заявил молодой человек телеканалу «360».
Сейчас Артем ездит на авто, которое взял у друзей. Рисковать и брать каршеринг пока опасается. Хотя понимает — частично виноват сам — нужно быть внимательнее.
ИСТОЧНИК KP.RU