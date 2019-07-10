2019-07-10T13:45:31+03:00
Москва

В районе закрытых станций Сокольнической линии запустят 170 автобусов

Воспользоваться компенсационным транспортом можно будет бесплатно
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве закроют участок красной ветки метроВ Москве закроют участок красной ветки метроФото: Михаил ФРОЛОВ
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С 13 по 20 июля у закрытых станций Сокольнической линии будут работать два компенсационных маршрута. В этот период на линии выйдут более 170 бесплатных автобусов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

Отмечается, что станции красной ветки метро будут закрыты на неделю из-за строительства Большой кольцевой линии. Временно не будут работать станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Все это время поезда будут курсировать только до станции метро «Университет». В обычный режим работы Сокольническая линия войдет 21 июля.

«Автобусы будут курсировать с остановками у всех станций временно закрытого участка. Режим работы маршрутов – с 5:10 утра до 2:00 ночи. Интервалы движения автобусов КМ1 составят менее минуты, КМ2 будут ходить каждые 2 минуты», – цитирует сообщение «Мосгортранса» РИАМО.

Кроме того на этом участке дополнительные автобусы выйдут на действующие маршруты: №т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882, 950, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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