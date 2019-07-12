В Подмосковье жители смогут проголосовать за ремонт дорог до 30 августа
В Подмосковье жителям снова предлагают принять активное участие в ремонте дорог. Выходить на дорогу с лопатой не нужно, достаточно просто открыть портал «Добродел» и выбрать проблемные участки, которые нуждаются в ремонте. Голосование продлится до 30 августа.
Для участия нужно выбрать на карте свой муниципалитет и найти дорогу. Каждый житель может отдать свой голос только за один объект.
Более 19,5 тысяч жителей уже оставили свои предложения, в итоге 1,1 тысяч участков претендуют на ремонт в следующем году.
Из них 136 региональных и 964 муниципальные автодороги.
В прошлом году аналогичная практика помогла отремонтировать порядка 640 автодорог, общая протяженность составила 860 километров. На ремонтные цели по «Доброделу» было выделено 4,7 миллиарда рублей, - сообщает телеканал «360».
Ранее сообщалось, что из столичного бюджета будут выделены средства на развитие транспортной инфраструктуры дачных поселков Московской области.
ИСТОЧНИК KP.RU