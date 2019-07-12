2019-07-12T16:48:57+03:00
Общество

В Подмосковье жители смогут проголосовать за ремонт дорог до 30 августа

Отдать свой голос можно на портале «Добродел»
Елена АКИМОВА
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В Московской области выберут участки для ремонта дорог на портале "Добродел"В Московской области выберут участки для ремонта дорог на портале "Добродел"Фото: Александра КОРШУНОВА
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В Подмосковье жителям снова предлагают принять активное участие в ремонте дорог. Выходить на дорогу с лопатой не нужно, достаточно просто открыть портал «Добродел» и выбрать проблемные участки, которые нуждаются в ремонте. Голосование продлится до 30 августа.

Для участия нужно выбрать на карте свой муниципалитет и найти дорогу. Каждый житель может отдать свой голос только за один объект.

Более 19,5 тысяч жителей уже оставили свои предложения, в итоге 1,1 тысяч участков претендуют на ремонт в следующем году.

Из них 136 региональных и 964 муниципальные автодороги.

В прошлом году аналогичная практика помогла отремонтировать порядка 640 автодорог, общая протяженность составила 860 километров. На ремонтные цели по «Доброделу» было выделено 4,7 миллиарда рублей, - сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что из столичного бюджета будут выделены средства на развитие транспортной инфраструктуры дачных поселков Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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