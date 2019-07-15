Оппозиция выводит на митинги украинских активистов

СЕГОДНЯ 10:42 2019-07-15T10:42:43+03:00

Избирательные комиссии нашли в подписных листах некоторых кандидатов высокий процент брака и не допустили их до выборов

Изменить размер текста: A A

В Москве предстоят выборы в Мосгордуму. Кандидаты в депутаты уже подали все необходимые документы, у некоторых оппозиционеров нашлись нарушения и их не зарегистрировали. Это вызвало волну несогласованных акций протестов.

Среди активистов, которые пришли на протестные мероприятия оказались и граждане Украины. Одного из таких случайно в толпе обнаружили журналисты. На вопросы о том, из какого он избирательного округа, участник честно признался, что не из Москвы. Он также рассказал, зачем пришел на митинг.

- Я думаю, что пора, чтобы здесь такая власть была, как сейчас на Украине, - заявил активист.

Некоторые участники акции — это сотрудники и волонтеры избирательных штабов незарегистрированных кандидатов. У тех оппозиционеров, кто получил отказ в регистрации, был высокий процент брака в документах. Окружные избирательные комиссии нашли в подписных листах ряда кандидатов «мертвые души». То есть подписи «оставляли» те, кого уже нет в живых.

Глава Мосгоризбиркома сказал, что недопущенные кандидаты могут обратиться в суд, если не согласны с решением комиссии. Однако пока заявлений не поступало

ИСТОЧНИК KP.RU