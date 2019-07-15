В Подмосковье пройдут дожди с грозами
Синоптики предупредили жителей столичного региона о надвигающейся непогоде. В Московскую область придут дожди с грозами, произойдет это в ближайшие дни.
Дождливая погода сохранится на протяжении всей недели, зонт не стоит забывать дома в среду, четверг и субботу. Неблагоприятные прогнозы будут удерживать свои позиции половину недели - шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого июля.
- Ожидается пасмурная погода, дождь, возможна гроза, - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщения синоптиков.
Во вторник дождь будет слабым, а вот в среду и четверг ожидается большое количество осадков. Суббота, скорее всего, тоже будет дождливой, возможна гроза. А вот воскресенье без осадков, малооблачно.
В конце весны в Росгидрометцентре рассказали, каким будет лето-2019. В долгосрочной перспективе синоптики пообещали, что холодно не будет. Средняя температура окажется близка к климатическим нормам или выше.
Август, скорее всего, будет жарким. И не только в Москве. Заметно теплее, чем обычно, последний летний месяц ожидается на огромных территориях - от Кольского полуострова, Архангельска, Санкт-Петербурга до Самары и Волгограда.
ИСТОЧНИК KP.RU