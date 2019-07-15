В Подмосковье пройдут дожди с грозами

СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-15T11:36:33+03:00

Жителей региона предупредили о непогоде в ближайшее время

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Синоптики предупредили жителей столичного региона о надвигающейся непогоде. В Московскую область придут дожди с грозами, произойдет это в ближайшие дни.

Дождливая погода сохранится на протяжении всей недели, зонт не стоит забывать дома в среду, четверг и субботу. Неблагоприятные прогнозы будут удерживать свои позиции половину недели - шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого июля.

- Ожидается пасмурная погода, дождь, возможна гроза, - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщения синоптиков.

Во вторник дождь будет слабым, а вот в среду и четверг ожидается большое количество осадков. Суббота, скорее всего, тоже будет дождливой, возможна гроза. А вот воскресенье без осадков, малооблачно.

В конце весны в Росгидрометцентре рассказали, каким будет лето-2019. В долгосрочной перспективе синоптики пообещали, что холодно не будет. Средняя температура окажется близка к климатическим нормам или выше.

Август, скорее всего, будет жарким. И не только в Москве. Заметно теплее, чем обычно, последний летний месяц ожидается на огромных территориях - от Кольского полуострова, Архангельска, Санкт-Петербурга до Самары и Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU