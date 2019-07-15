Для паломников к мощам святых Петра и Февронии в Москве открылась «горячая линия»

СЕГОДНЯ 17:32 2019-07-15T17:32:59+03:00

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В российской столице открылась горячая линия для паломников к мощам святых Петра и Февронии. Работать она будет строго в определенные часы.

- Для паломников к святыми мощами благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Москве запустили «горячую линию». По всем вопросам о пребывании святыни в Москве можно обратиться по телефонам «горячей линии»: 8-495-637-12-95, 8-495-637-12-97. Время работы телефона горячей линии: с 8:00 до 19:00, - говорится в сообщении.

Напомним, что в Москву мощи святых привезли на минувших выходных, 14 июля. Они будут находиться в храме Христа Спасителя до 21 июля этого года. Очередь к мощам будет формироваться на Пречистенской набережной по стороне, примыкающей к Москве-реке. Брак святых образцом христианского супружества. Православная церковь почитает их издавна.

КСТАТИ

В древнем городе Муроме находятся Благовещенский и Свято-Троицкий монастыри. Именно в них, как говорят историки, доживали свой век Петр и Феврония. Сегодня мощи святых хранятся в Свято-Троицком женском монастыре. В маленьком храме под темными сводами можно поклониться, поставить свечку и заказать молебен. Паломники сюда приезжают круглый год, чтобы попросить о мире или о прибавлении в семье. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU