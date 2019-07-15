На Красной Пресне появилась «выделенка» для общественного транспорта

СЕГОДНЯ 17:52 2019-07-15T17:52:28+03:00

В Москве в настоящее время действует более 300 км выделенных полос для общественного транспорта Фото: Архив "КП"

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На улице Красная Пресня в столице появилась выделенная полоса для движения общественного транспорта. По специальному ряду могут передвигаться только авто, имеющие приоритет. Это нововведение позволит облегчить жизнь более 60 тысячам пассажиров. Они смогут оперативно добраться до своих остановок, не проводя время в пробках.

Данная «выделенка» стала продолжение действующей приоритетной полосы на Звенигородском шоссе и проспекте маршала Жукова. Она работает ежедневно в каждом направлении на участке от Большой Грузинской улицы до улицы Пресненский Вал, цитирует РИАМО сообщение пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Действие знака ограничения распространяется на 1,1 км, это значит, что на данном участке другим автомобилям нельзя двигаться по крайней полосе, за это будет выписан штраф.

На сегодняшний день в столице действует более 300 километров выделенных полос для движения общественного транспорта. До конца будут введены в действие еще 30 км аналогичных участков

ИСТОЧНИК KP.RU