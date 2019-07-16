В Москве электробусы вышли на два новых маршрута

СЕГОДНЯ 16:54 2019-07-16T16:54:10+03:00

Они будут следовать под №778 и SK

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Сразу два новых маршрута для электробусов запустили в Москве. Они будут следовать по №778 и SK.

Маршрут №778 свяжет Рижский вокзал со Спартаковской площадью. Он пройдет по Третьему транспортному кольцу. А электробусы с обозначением Sk ходят от транспортного хаба по территории "Сколково" – здесь проезд для пассажиров бесплатный.

В Москве ходит рекордное количество электробусов, а до конца года на городских маршрутов прибавится еще 300 единиц данного вида транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Автобусы на электрической тяге появились на столичных дорогах в сентябре прошлого года. Они работают на маршруте № 73 и ходят от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева. С декабря был запущен маршрут №80 от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы и маршрут №649 от Ясного проезда до Осташковской улицы.

В 2019 году появился маршрут № 83 от Уссурийской улицы по Хабаровской улице, Щелковскому шоссе и далее по Большой Черкизовской улице до станции метро "Преображенская площадь". А в марте №36 от ВДНХ до Бескудниковского переулка, сообщает m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU