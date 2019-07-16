В Подмосковье начали тестировать первые криптобиокабины

СЕГОДНЯ 20:27 2019-07-16T20:27:26+03:00

В них клиенты МФЦ могут оформить российский паспорт

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В Московской области начали тестировать первые криптобиокабины для оформления российских паспортов. Они установлены в МФЦ региона. Первая новинка появилась в МФЦ Щелково, а до конца месяца подобные кабины будут установлены еще в 14 центрах.

Пилотными муниципалитетами стали Балашиха, Красногорск, Реутов и Люберцы. Кабины позволят людям оформлять российские паспорта без сотрудников МВД или специалистов МФЦ.

- Всего криптобиокабины появятся в 44 многофункциональных центрах Московской области. Они будут оформлять не только заграничные паспорта нового поколения, но и российские документы, - цитирует интернет-газета «Подмосковье сегодня» директора уполномоченного МФЦ Московской области Михаила Анисимова.

На сегодняшний день в регионе функционирует 10 центров «Мои документы», где работает порядка 2000 окон по предоставлению государственных услуг. За первое полугодие 2019 года было оказано более 11 млн услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU