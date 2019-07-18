Девять станций красной линии метро откроют в Москве 19 июля

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-18T16:34:48+03:00

Это на два дня раньше, чем планировали

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Пассажиры столичного метро смогут уже с 19 июля воспользоваться всеми станциями на Сокольнической линии. Ранее станции метро закрывали для строительства Большой кольцевой линии.

- На два дня раньше откроем для пассажиров девять станций Сокольнической линии метро. Их закрывали для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии в зоне действующего метро. Уже завтра жители юго-запада Москвы смогут вернуться на привычный маршрут, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Еще 18 июля движение поездов будет осуществляться только на участке между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Университет". Будут закрыты следующие станции: "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарёво", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Пассажиры могут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами КМ.

В обычном режиме метрополитен заработает 19 июля, с открытием метро в 5.30.

ИСТОЧНИК KP.RU