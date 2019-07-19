2019-07-19T10:23:58+03:00
Общество

Москвичи забронировали более двух тысяч саженцев по проекту «Наше дерево»

Подать заявку на участие могут жители столицы, ставшие родителями после 1 января 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
На mos.ru открылся прием заявок на посадку дубов, яблонь, лип и других деревьевНа mos.ru открылся прием заявок на посадку дубов, яблонь, лип и других деревьевФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Москвичи забронировали свыше двух тысяч именных саженцев в рамках проекта "Наше дерево", который стартовал 15 апреля. Участие в нем могут принять жители столицы, ставшие родителями после 1 января 2019 года.

Регистрация на сайте проекта позволит посадить в парке настоящее семейное дерево. Для этого достаточно оставить заявку на портале mos.ru, выбрать парк, участок и породу саженца. В списке представлены рябина, липа, клен, сосна, ива, дуб, яблоня, ель и груша.

Дальше нужно будет заполнить специальную электронную форму, вписав в нее данные ребенка и одного из родителей. Ответ с датой высадки дерева придет на почту заявителю в течение семи рабочих дней вместе с приглашением на торжественное мероприятие.

Прием заявок завершится 31 июля. Деревья начнут высаживать осенью. Саженцы забронированные с 1 августа будут посажены в следующем году. Подать заявку можно в течение трех лет с момента рождения ребенка.

Сайт kp.ru писал, что каждой семье будет предоставлен весь необходимый инвентарь для посадки саженцев. Также в планах организация праздников для маленьких гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Девять станций красной линии метро откроют в Москве 19 июля
В Подмосковье начали тестировать первые криптобиокабины
На Московскую область надвигается сильная гроза и порывистый ветер
В Москве электробусы вышли на два новых маршрута
Участник «Московского долголетия» похудел на 30 кг благодаря йоге и фитнесу
В эфире НТВ показали «мертвые души» кандидатов в Мосгордуму
На Красной Пресне появилась «выделенка» для общественного транспорта
Для паломников к мощам святых Петра и Февронии в Москве открылась «горячая линия»
Глава МГИК готов к встрече с кандидатами в рамках личного приема граждан
Правозащитники рекомендуют оппозиции защищать свою позицию в рамках закона
В Подмосковье пройдут дожди с грозами
В 14 округе на выборах в Мосгордуму зарегистрировали всех оппозиционеров
Оппозиция выводит на митинги украинских активистов
В Подмосковье жители смогут проголосовать за ремонт дорог до 30 августа
Почти сорок новых гостиничных комплексов возведут в Подмосковье
18-летнего москвича обвиняют в убийстве своего новорожденного сына