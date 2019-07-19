Москвичи забронировали более двух тысяч саженцев по проекту «Наше дерево»

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-19T10:23:58+03:00

На mos.ru открылся прием заявок на посадку дубов, яблонь, лип и других деревьев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подать заявку на участие могут жители столицы, ставшие родителями после 1 января 2019 года

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Москвичи забронировали свыше двух тысяч именных саженцев в рамках проекта "Наше дерево", который стартовал 15 апреля. Участие в нем могут принять жители столицы, ставшие родителями после 1 января 2019 года.

Регистрация на сайте проекта позволит посадить в парке настоящее семейное дерево. Для этого достаточно оставить заявку на портале mos.ru, выбрать парк, участок и породу саженца. В списке представлены рябина, липа, клен, сосна, ива, дуб, яблоня, ель и груша.

Дальше нужно будет заполнить специальную электронную форму, вписав в нее данные ребенка и одного из родителей. Ответ с датой высадки дерева придет на почту заявителю в течение семи рабочих дней вместе с приглашением на торжественное мероприятие.

Прием заявок завершится 31 июля. Деревья начнут высаживать осенью. Саженцы забронированные с 1 августа будут посажены в следующем году. Подать заявку можно в течение трех лет с момента рождения ребенка.

Сайт kp.ru писал, что каждой семье будет предоставлен весь необходимый инвентарь для посадки саженцев. Также в планах организация праздников для маленьких гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU