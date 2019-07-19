В Подмосковье осудили банду мошенников, продававших фальшивые обереги

СЕГОДНЯ 16:37 2019-07-19T16:37:33+03:00

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В подмосковном Домодедово осудили банду лжеэкстрасенсов, которые продавали гражданам фальшивые обереги. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Сообщается, что банда мошенников действовала с осени 2016 года. Реклама их услуг транслировалась на одном из местных телеканалов; преступники обещали своим клиентам изготовить некий амулет, избавляющий от недугов, порчи, сглаза, а также оберегающий своего владельца и всех членов его семьи. Доверчивые граждане отправляли им деньги, а взамен получали не представляющие ценности сувенирные медальоны.

По факту преступной деятельности было возбуждено 30 уголовных дел, большая часть заявлений при этом была подана пенсионерами. Общий материальный ущерб от преступной деятельности превысил 19 миллионов рублей. Домодедовский городской суд признал семерых человек виновными в мошенничестве; двоих приговорили к четырем годам и 10 месяцам и шести годам лишения свободы, остальным назначили условное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU