2019-07-20T11:50:04+03:00
Общество

Самый большой в Европе теннисный клуб создадут в «Лужниках»

Его оформят в стиле деконструктивизм
Мария ИГНАТЬЕВА
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В настоящее время подрядчик выполнил устройство свай и монолитных конструкций фундаментаВ настоящее время подрядчик выполнил устройство свай и монолитных конструкций фундаментаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В московских «Лужниках» в 2020 году откроют крупнейший в Европе теннисный клуб. Общая площадь всего здания составит 36 тысяч квадратных метров. В нем будут 14 крытых и семь открытых теннисных кортов, четыре площадки для игры в сквош, тренажерные залы, а также бассейн, банный комплекс и оздоровительный центр. Специалисты уже завершили работы по устройству фундамента.

- В настоящее время подрядчик выполнил устройство свай и монолитных конструкций фундамента. Также завершаются работы по гидроизоляции подземной части и строительству инженерных сетей. Рабочие уже приступили к устройству монолитных конструкций надземной части, -сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Все спортивные площадки оснастят специальной видеосистемой, которая позволит анализировать тренировки с помощью специального интерактивного терминала.

- Для детей здесь будут работать школа тенниса, спортивные и игровые залы, развивающие кружки. Также в здании откроются центр функциональной подготовки, тренажерные залы, разминочные помещения с беговыми и велотренажерами, бассейн, банный комплекс и оздоровительный центр, - добавил Марат Хуснуллин.

Впечатлять здание будет и внешне. Оформят клуб в стиле деконструктивизма. Асимметричные формы, ломаныt линии, острые углы и обилие оригинальных элементов обещают радовать глаз. Из строительных материалов используют стекло, металл и бетон. В отделке применят технологию шелкографии, с помощью которой на окнах в центральной части фасада нанесут узоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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