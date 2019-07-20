2019-07-20T17:20:04+03:00
Общество

Фестивали в Парке Горького посетили почти 80 тысяч человек

Для москвичей устроили битву тортов, концерт, лекции и многое другое
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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78 тысяч человек посетили Парк Горького в субботу78 тысяч человек посетили Парк Горького в субботуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Около 78 тысяч человек посетили Парк Горького в субботу, 20 июля. В этот день здесь одновременно проходят сразу 17 мероприятий.

Только битва тортов объединила более 15 тысяч человек. Сайт kp.ru писал, что суть мероприятия заключается в забрасывании друг друга кремовыми кондитерскими изделиями. Победителем становится самый чистый "боец".

Также около 11 тысяч москвичей и гостей столицы посетили музыкальный концерт и лекции. Порядка 10 тысяч человек пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer, который развернулся на площади перед музеем "Гараж". Только на этих выходных здесь можно поиграть в старинные японские игры, попробовать блюда национальной кухни и поучаствовать в мастер-классах по икебане.

А в парке искусств "Музеон" проходит VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show — 2019. В субботу его посетили уже около четырех тысяч человек. Все композиции ведущих флористов так или иначе связаны с Годом театра. Узнать подробности можно на портале mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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