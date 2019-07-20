«Цветочный джем» украсил улицы Москвы

СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-20T15:48:50+03:00

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Ландшафтный конкурс пройдет в столице. Улицы города уже сейчас начали преображаться, украшенные композициями из лиатриса, гортензии, эхинацеи и гейхеры.

- «Цветочный джем» продолжается. Чуть меньше, чем за месяц конкурсные сады заметно разрослись. В середине июля в садах расцвели лиатрис, гортензия, эхинацея, гейхера и другие сезонные растения. Ландшафтные композиции, украсившие улицы и площади Москвы, продолжат менять цвет и форму в августе и сентябре, - сообщает на своем сайте оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Официально открытие 23 августа, а завершится фестиваль 8 сентября. Он пройдет в столице в третий раз. Всего в городе 42 цветочных сада, которыми могут любоваться все желающие. Их создали ведущие ландшафтные дизайнере из 11 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU